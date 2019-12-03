РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 3 дек. Около 150 сотрудников полиции будут обеспечивать общественный порядок и безопасность в местах проведения новогодних и рождественских мероприятий в подмосковном Домодедове, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу.

«На обеспечение общественного порядка и безопасности в местах проведения мероприятий будут задействованы не менее 150 сотрудников полиции. К несению службы будут привлечены сотрудники частных охранных организаций, дружинники Народной дружины Домодедова и казаки Домодедовского хуторского казачьего общества. Кроме этого, будут сформированы дополнительные резервы из сотрудников полиции с незамедлительной готовностью выезда к местам осложнения оперативной обстановки», – говорится в сообщении.

Также до начала мероприятий все объекты массовых гуляний обследуют кинологи со служебными собаками.

В период подготовки к праздничным мероприятиям дополнительно проверяются объекты розничной продажи пиротехнических изделий, а также продажи деревьев хвойных пород на предмет соблюдения правил и требований, установленных законом.

Совместно с представителями Подольского филиала ГКУ МО «Мособллес» сотрудники полиции проводят патрулирование лесных участков местности с целью обеспечения охраны хвойных пород от незаконной вырубки.

«Во время массовых гуляний особое внимание гражданам необходимо обратить на правила использования пиротехнических изделий в местах массового скопления граждан. В случае нарушений порядка запуска пиротехники, либо других нарушений общественного порядка и безопасности, сотрудниками полиции будут применяться меры в рамках законодательства РФ», – добавляется в сообщении.

Кроме того, УМВД России по городскому округу Домодедово напоминает руководителям региональных организаций, общественно-политических партий и движений, а также гражданам, которые решат принять участие в мероприятиях, о соблюдении требований органов исполнительной власти и правопорядка. Недопустимо противоправное вмешательство в деятельность транспорта, объектов особой важности, жизнеобеспечения, промышленности и энергетики. Также необходимо соблюдать требования о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.