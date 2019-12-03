РИАМО – 3 дек. В ГИБДД России намерены изменить правила сдачи экзаменов на водительские права и исключить практический экзамен на закрытой площадке, сообщает ТАСС.

В настоящий момент проект соответствующего постановления готовится к подписанию премьер-министром. Исключить «площадку» из экзамена на водительские права могут с октября 2020 года.

«ГИБДД России сейчас активно готовит целый ряд нормативно-правовых актов. Один из них касается правил проведения экзаменов. Здесь основное то, что исключается прием экзамена на закрытой площадке для категорий B, C и D. По предварительным данным, данное изменение вступит в силу с 1 октября 2020 года», - сказал начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков.

Ранее в ГИБДД уже высказывались планы на объединение экзаменов на «площадке» и на улицах. Тогда Минэкономразвития раскритиковало подготовленный МВД проект постановления, но позже министерствам удалось сойтись во мнениях.