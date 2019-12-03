РИАМО - 3 дек. Столичные полицейские задержали мужчину, которого подозревают в мошенничестве, он пообещал жительнице Москвы жениться, а сам похитил у нее 15 миллионов рублей, сообщается на официальном сайте МВД России.

«По имеющейся информации, злоумышленник через социальную сеть познакомился с москвичкой. В ходе переписки он рассказал, что в настоящее время занимает высокую должность, а его родители – очень обеспеченные люди. Через некоторое время мужчина предложил своей новой знакомой выйти за него замуж и сообщил об условии своих родственников», - отмечается в материале.

Злоумышленник убедил жертву в том, что его родственникам нужны доказательства состоятельности невесты. В итоге женщина перевела на счет мошенника 15 миллионов рублей. Тот обещал ей вернуть все деньги, но перестал выходить на связь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

«В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый задержан в Московской области. Установлено, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. Последний раз в 2015 году его приговорили к пяти годам лишения свободы», - говорится в сообщении.

Предварительное расследование по данному делу продолжается.