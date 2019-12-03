РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 дек. В подмосковной Балашихе разыскивают очевидцев дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на улице Юлиуса Фучика, где водитель сбил пожилую женщину и скрылся с места происшествия, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Балашихинское».

Авария произошла во вторник с 11:40 до 12:20 по адресу: Балашиха, улица Юлиуса Фучика, дом 2 корпус 6.

«Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на пешехода (пожилую женщину), после чего он с места происшествия скрылся», – говорится в сообщении.

В настоящий момент проводится административное расследование. Сотрудники МВД просят очевидцев происшествия сообщить любую имеющуюся информацию.

«Обращаться в отделение розыска ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» по номерам: 8(495)521-67-58, 8(495)522-94-01, 8(903)719-82-59, 8(495)522-54-35», – заключается в материале.