РИАМО - 3 дек. В Москве ввели в эксплуатацию 437 объектов недвижимости площадью 9,3 миллиона квадратных метров с начала 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«Общая площадь жилых объектов составила 6,7 миллиона «квадратов». Из них объем жилой площади составил порядка 4 миллиона квадратных метров», - говорится в сообщении.

В эксплуатацию сдали большое число социальных объектов, среди которых 14 детских садов более чем на 4 тысячи мест, шесть школ на 5,8 тысячи учеников, пять объектов медицины, включая детско-взрослую поликлинику на 750 посещений на улице Яблочкова.

Также сдано 11 спортивно-рекреационных объектов, в том числе и восемь ФОКов. Также введены в эксплуатацию восемь культовых и религиозных объектов, 29 торгово-бытовых объекта, 15 гостиниц и апарт-отелей на 1,4 тысячи номеров и 2,9 тысячи апартаментов, 19 административно-деловых зданий, пять многофункциональных комплексов, 31 коммунально-складской объект и семь промышленно-производственных зданий.

В список сданных в эксплуатацию объектов вошли дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках, съемочный павильон и комплекс сценическо-постановочных средств на территории киноконцерна «Мосфильм», комплекс учебно-административных зданий Высшей школы экономики, второй корпус детского пансиона «Наш дом» в Ростокине.

Были реконструированы здание московского электротеатра «Станиславский» и кинотеатр «Ангара».

К числу важнейших объектов, сданных в эксплуатацию за 11 месяцев этого года, относятся: восемь станций и 18 километров линий метрополитена, включая новые участки Сокольнической и Некрасовской (Кожуховской) линий.

При этом улично-дорожная сеть увеличилась на 70 километров, также построили Северо-Западную хорду, новые дороги и магистрали в ТиНАО. Помимо этого, введены в эксплуатацию объекты гаражного назначения на 3,6 тысячи машино-мест и 817 километров инженерных сетей.

«Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству и безопасности работ на жилых и социальных объектах. К проверкам регулярно привлекается центр экспертиз, специалисты которого проводят весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований на всех этапах производства работ», – сказал председатель Мосгосстройнадзор Олег Антосенко.