РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 3 дек. В Центральном парке и парке «Наташинские пруды» подмосковных Люберец 7 декабря откроются мастерские Деда Мороза, сообщается в группе городских парков в соцсети «ВКонтакте».

«Седьмого декабря откроют свои двери мастерские Деда Мороза в Центральном парке культуры и отдыха и в парке «Наташинские пруды». Маленьких гостей парков ждут веселая интерактивная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, интересные мастер-классы, чаепитие», – говорится в сообщении.

В парке «Наташинские пруды» в 12:00 состоится интерактивная программа «Новогодний переполох». В 12:30 стартует мастер-класс по созданию новогодних открыток. Также можно будет сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой.

В Центральном парке развлекательные мероприятия начнутся в 16:00. Параллельно с интерактивной программой пройдет мастер-класс по вырезанию снежинок. В 17:00 состоится еще одна интерактивная программа «Зимние истории».