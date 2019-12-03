РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 3 дек. В Томилинском лесопарке подмосковных Котельников 25 декабря откроют лыжню, сообщается в группе администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Двадцать пятого декабря в Томилинском лесопарке откроется лыжня – место активного отдыха для всей семьи. Она будет состоять из трех кругов разной протяженности: 800 метров, 1,5 километра и 2,2 километра», – говорится в сообщении.

Можно будет бесплатно прокатиться в конной упряжке. Для того, чтобы активный отдых проходил безопасно, территория лесопарка будет освещена и оборудована видеокамерами, а для удобства жителей будет организован прокат инвентаря, контейнеры для раздельного сбора мусора.

«В данный момент в лесопарке проводятся работы в рамках проекта освоения лесов, который прошел государственную экспертизу. По итогам проведут компенсационную высадку деревьев. Работы проводятся согласно разрешительной документации», – заключается в сообщении.