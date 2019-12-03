РИАМО - 3 дек. В подмосковных Мытищах мужчина напал на полицейского и нанес ему ранение, в настоящее время злоумышленник задержан, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Во вторник на Благовещенской улице в городе Мытищи сотрудники ДПС остановили мужчину, переходившего проезжую часть в неустановленном месте.

«В ходе разбирательства неизвестный неожиданно нанес острым предметом удар в область лица одному из полицейских. Сотрудник полиции получил телесное повреждение, ему оказана медицинская помощь», - говорится в сообщении.

Нападавшего задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Мужчина с ножом напал на полицейского на станции метро «Савеловская»>>