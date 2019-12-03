РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 3 дек. Упрощенную процедуру передачи электросетевого имущества на баланс компании «Россети Московский регион» (ПАО «МОЭСК») разъяснят жителям СНТ, ДНП и КП Домодедова 10 декабря, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Специалисты компании «Россети Московский регион» (ПАО «МОЭСК») продолжают прием заявлений от садовых и дачных товариществ, коттеджных поселков о безвозмездной передаче электросетевого имущества под патронаж электросетевой компании. Для разъяснения упрощенной процедуры данного процесса руководство Домодедовских электрических сетей организует 10 декабря встречу для представителей СНТ, ДНП и КП», – говорится в сообщении.

Встреча пройдет с 14:00 до 16:00 по адресу: горокруг Домодедово, микрорайон Белые Столбы, улица Авенариуса, дом №10.

На данный момент 62 садовых товарищества городского округа Домодедово передали электросетевое имущество на баланс ПАО «МОЭСК»). Из них 14 сделали это в течение 2019 года.

«Среди основных целей инициации данного процесса со стороны энергетиков – снижение аварийности в распределительной сети за счет проведения плановых, системных ремонтных работ и реконструкции для повышения качества и надежности электроснабжения потребителей, объединенных в садовые товарищества», – добавляется в сообщении.

После принятия садовых товариществ и коттеджных поселков на баланс электросетевой компании, оперативно-технологическим обслуживанием энергообъектов будут заниматься специалисты компании. Также после передачи сетей владельцы участка будут платить только за свое электричество, а за электрохозяйство и отключение неплательщиков будут отвечать энергетики.

Для того, чтобы передать электрохозяйство на баланс ПАО «МОЭСК» необходима заявка, которую можно подать через личный кабинет на сайте или в одном из клиентских офисов компании. Также необходимо одобрение передачи сетей со стороны других членов СНТ и КП, корректно работающий прибор учета; технологическое присоединение к ПАО «МОЭСК»; подтвержденное право собственности на участок или дом; реестры фактически запитанных потребителей, отсутствие ограничений по доступу к объектам электросетевого хозяйства.

Вся необходимая информация размещена на сайте «Россети Московский регион» (ПАО «МОЭСК»).