РИАМО - 3 дек. Роскомнадзор блокировал доступ некоторым страницам известного мирового фотобанка Shutterstock из-за размещения запрещенного контента, сообщает РИА новости.

«Доступ ограничивается на основании статьи 15.1 закона «Об информации», - говорится в материале.

Это означает, что фотобанк выкладывал изображения с запрещенной информацией такой, как детская порнография, методы приготовления и использования наркотиков, способы самоубийства и призывы к нему.

Сначала был закрыт доступ к нескольким страницам сайта от 7 октября, потом еще одной от 13 ноября по решению Генпрокуратуры.

Также несколько интернет-операторов заблокировали сайт полностью, так как не смогли закрыть доступ к отдельным страницам, что говорит об использовании фотобанком шифрованного протокола https://.

В Shutterstock утверждают, что уже удалили запрещенные материалы, и фотобанк намерен продолжить работу с Роскомнадзором по ликвидированную с сайта миниатюр этих изображений.