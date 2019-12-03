РИАМО - 3 дек. Озабоченность спецслужб США по поводу российских приложений не что иное, как создание преград на пути негосударственных информационно-компьютерных технологий, сообщил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор Андрей Климов.

«До этого были нападки на наш антивирус Касперского по похожим мотивам. Все, что новое появляется у нас, автоматически попадает под штамп такого рода озабоченности», - отметил Климов.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, в ответ на заявление американских спецслужб о том, что все российские приложения – это «потенциальная контрразведывательная угроза», Климов сказал, что в таком подходе к российским технологиям нет ничего нового, так как это не первое подобное заявление США.

Также американская сторона утверждает, что Россия может получить доступ ко всем подключенным серверам удаленно. В перечень опасных приложений попал известный всему миру FaceApp.

Климов отметил, что такими действиями американцы получают большое преимущество в IT-сфере, особенно если в стране-конкуренте располагаются производства американских IT-компаний.

Этим летом самым скачиваемым приложением стала разработка 40-летнего петербуржца, которая позволяет состарить лицо. Приложение было скачено в 154 из 155 стран мира. Сначала его хотели запретить в Германии, когда оно вышло в мировые тренды, предположительно, взяв пример с США.