РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 дек. В восьми многоквартирных домах микрорайона Климовск Подольска 4 декабря временно отключат свет, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска 4 декабря будут выполняться ремонтные работы, во время которых с 9:00 до 13:00 не будет подаваться электроэнергия в многоквартирные дома по адресам: улица Мичурина, дома №№8, 10, 12; проспект 50 лет Октября, дома №№15Б, 17, 17А, 19, 19А», – говорится в сообщении.

Жителям приносят извинения за доставленные неудобства.