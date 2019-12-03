РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 3 дек. В подмосковных Люберцах зимой зальют свыше 20 катков и 17 ледяных гонок, сообщил глава горокруга Владимир Ружицкий.

Во вторник состоялось заседание правительства Московской области под председательством губернатора Андрея Воробьева. На нем рассмотрели ход реализации проекта «Зима в Подмосковье» и другие актуальные вопросы. Ружицкий доложил губернатору в режиме видеоконференцсвязи о подготовке муниципалитета к новогодним праздникам, а также о мероприятиях, проводимых в рамках регионального проекта.

«Будет залито 23 катка и 17 ледяных горок. С 1 декабря 2019 года по 29 февраля 2020 года в рамках проекта в округе пройдет более 500 культурных и спортивных мероприятий», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что запланировано открытие резиденций и мастерских Деда Мороза, Новогодней почты, проведение Рождественских ярмарок и елочных базаров, лыжных гонок и тренировок по скандинавской ходьбе.

Еще одним важным вопросом на заседании стала готовность техники к уборке снега на дорогах и во дворах.

«В этом году чистоту и порядок на территории Люберец будут обеспечивать более 290 единиц спецтехники и порядка 1350 рабочих», – заключил Ружицкий.