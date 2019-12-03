РИАМО - 3 дек. Московская канатная дорога в честь своего дня рождения сделает бесплатным проезд 10 декабря, также посетителей ждут праздничные мероприятия, конкурсы и викторины, сообщил РИАМО представитель пресс-службы канатной дороги.

«10 декабря в честь своего первого дня рождения канатка дарит всем желающим подарки. Поэтому в этот день любой желающий может насладиться из окон кабин уникальными видами на набережную Москвы-реки, футуристические высотки делового центра «Москва-Сити» и многие другие знаковые места столицы совершенно бесплатно», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что гостей будут ждать конкурсы, викторины и множество подарков. Мероприятия пройдут в период с 11:00 до 21:00 на верхней станции канатной дороги «Воробьевы горы».