РИАМО - 3 дек. Московские школы заняли третье место по уровню читательской грамотности учеников в рейтинге международной программы PISA (Programme for International Student Assessment), а также вошли в пятерку лучших по математической и в шестерку — по естественно-научной грамотности, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Рейтинги составлены по итогам исследования, проведенного PISA в 2018 году. В тестировании участвовали 7289 школьников 2002 года рождения из 151-й школы, отобранной случайным образом. Заранее к тестированию никто не готовился.

«Москва по уровню знаний школьников обогнала Канаду и Ирландию, с которыми находилась на равных позициях в рейтинге 2016 года, уступая лишь нескольким провинциям Китая и Сингапуру», — рассказал руководитель департамента по образованию и навыкам организации экономического сотрудничества и развития Андреас Шляйхер.

По его словам, добиться таких результатов удалось благодаря тому, что в Москве всем школьникам обеспечены равные возможности для получения качественного образования.

При этом по всем направлениям исследования результаты москвичей оказались лучше общероссийских.

В среднем в России, согласно данным исследования PISA, школьники из России показали спад читательской, математической и естественно-научной грамотности.

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