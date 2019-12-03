РИАМО - 3 дек. 21 проверку аптек провели сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Подмосковью, восемь организаций получили штрафы, а деятельность одной аптеки приостановлена, сообщил в четверг на пресс-конференции в РИАМО начальник управления Роберт Адамян.

«В этом году у нас была 21 проверка аптечных организаций. По 19 протоколам об административном правонарушении принято восемь решений о наложении административного штрафа на общую сумму 656 тысяч рублей. По одной аптеке есть решение о приостановлении деятельности юридического лица на 90 суток», - сказал Адамян.

Он добавил, что в практике сотрудников управления были инциденты, когда после подобных проверок аптеки закрывались. Также случалось, что аптеки возобновляли незаконную деятельность после уплаты штрафа. Организации с негативной репутацией находятся на особом контроле и подвергаются повторным проверкам.