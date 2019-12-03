РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 дек. Подольская фабрика «Весь Мир» представит новые разработки утепляющих материалов на Международной выставке в Москве, говорится в сообщении пресс-службы администрация округа.

XXIII Международная специализированная выставка «Безопасность и охрана труда – 2019» пройдет в Москве с 10 по 13 декабря. Мероприятие организовано при поддержке Фонда социального страхования РФ, Федеральной службы по труду и занятости (Роструд), Европейской Федерации безопасности и Союза выставок и ярмарок. Активное участие в мероприятии примут руководители российских компаний, специалисты по безопасности федеральных и региональных органов власти, центры охраны труда, научно-исследовательские институты и другие. Ежегодно на выставке выставляется более 7 тысяч экспонатов.

«Городской округ Подольск представит фабрика нетканых материалов «Весь мир». На стенде компании будут размещены новые разработки утепляющих материалов торговой марки Shelter и новинки световозвращающих материалов StarLite профессиональной спецодежды, а также сорбирующие системы Sosystem для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов», – говорится в сообщении.

В ходе выставки посетители смогут ознакомиться с текущими достижениями как отечественных, так и зарубежных производителей и поставщиков средств индивидуальной защиты.

На подольской фабрике «Весь мир» работает более 300 сотрудников, в том числе высококвалифицированные технические специалисты и опытные менеджеры. Компания ведет научно-исследовательские работы в сотрудничестве с ведущими российскими и зарубежными университетами и научными лабораториями.