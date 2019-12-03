РИАМО - 3 дек. Главная новогодняя ель России, которую установят на территории Кремля, должна пройти жесткий отбор среди десятков претенденток и полностью соответствовать требованиям по возрасту, размеру и форме кроны, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

В этом году главной елкой страны станет дерево из Бородинского лесничества подмосковного Можайского округа. Ель срубят 13 декабря, а 15 декабря в сопровождении полицейского эскорта красавицу отправят на автопоезде в Москву, где ее торжественно ввезут в Кремль через Спасские ворота, затем установят на Соборной площади и нарядят.

«Всего на звание главной лесной красавицы претендовали почти 60 подмосковных елей, а в финал вышли 12 из них. В течение всего года лесничие подбирали претенденток, а уже с лета специальная комиссия по очень строгим критериям выбирала главную елку страны», - говорится в сообщении.

К участию в конкурсе допустили красавиц, чьи размер, форма и возраст соответствовали заявленным требованиям. Так, главное новогоднее дерево страны должно быть не менее 25 метров высотой с диаметром ствола не менее 60 сантиметров. Красавица также не может быть старше 120 лет.

«Комиссия оценивала окраску хвои и сохранность ветвей, у претенденток не должно было быть трещин, изгибов, искривлений и двойных вершин, не могла даже частично отсутствовать крона, а самое главное - дерево должно иметь правильную пирамидальную форму», - отмечается в материале.

В итоге лучшей признали красавицу-ель из Бородинского лесничества. Ее возраст составляет 90 лет, а высота - 25 метров.

На прошлый Новый год главную новогоднюю ель страны доставили в Московский Кремль из Щелковского района Подмосковья (сейчас – городской округ Щелково). 100-летнее дерево имело длину 27 метров и диаметр ствола 60 сантиметров.