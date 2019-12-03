РИАМО - 3 дек. «Почта России» впервые проведет ярмарку вакансий для жителей Московского региона, мероприятие состоится 7 и 8 декабря в центральном офисе почтового оператора в столице, говорится в сообщении пресс-службы УФПС города Москвы.

«Руководители управления Федеральной почтовой связи города Москвы расскажут соискателям о перспективах развития национального почтового оператора, об особенностях работы в почтовых отделениях, о дополнительных социальных гарантиях, которые получают сотрудники «Почты России», - говорится в сообщении.

На ярмарке будут представлены вакантные должности в почтовых отделениях Москвы и Московской области, в курьерской службе, в сортировочных центрах «Почты России» Московского региона. Консультанты поделятся всей необходимой информацией относительно трудоустройства и помогут подобрать работу, отвечающую запросам соискателей.

«Работа в «Почте России» – это возможность работать рядом с домом по удобному графику. Это стабильная заработная плата и широкий перечень социальных гарантий», - отметил директор УФПС города Москвы Дмитрий Адушев.

Все сотрудники, принимаемые на работу в «Почту России», проходят обучение по выбранным специальностям. Сейчас коллектив почтовых работников насчитывает 350 тысяч человек.

Ярмарка вакансий пройдет по адресу: Варшавское шоссе, дом 37. Время - с 11:00 до 16:30.