РИАМО - 3 дек. По итогам прошедших опроса и голосования более 130 тысяч подмосковных жителей поставили оценки по качеству услуг и доступности учреждений культуры региона, средний балл составил 90,2 из 100, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Посредством анкетирования, опроса, а также голосования на портале и в электронных терминалах жители Подмосковья смогли оценить предоставление услуг в театрах, домах культуры, библиотеках, и музеях региона», - сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Она отметила, что в этом году независимая оценка качества прошла в 151 организации области. Учреждения оценивали по нескольким критериям - открытость и доступность информации о них, комфортность условий предоставления услуг, доброжелательность, вежливость работников, удовлетворенность качеством оказания услуг, доступность для маломобильных жителей.

По ее словам, средний балл по результатам оценки составил 90,2 из 100. Организаций, которые получили оценку «неудовлетворительно», зафиксировано не было.

«Независимая оценка качества учреждений культуры – не только эффективный инструмент повышения качества их услуг, но и форма диалога власти и общества. Надеюсь, что в следующем году подмосковные театры, дома культуры, библиотеки, музеи и парки получат 100-процентно высокую оценку жителей Московской области», - заключила министр.