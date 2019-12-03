РИАМО - 3 дек. В городском округе Щелково благоустроили улицы Пушкина и Гагарина, работы проводились в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды», говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Благодаря благоустройству у местных жителей появились новые пешеходные дорожки. Так, на улице Пушкина обустроена целая прогулочная зона.

«Интересной особенностью нового пространства станет интерактивная доска, посвященная произведению А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Вдоль улицы провели новую линию освещения и установили камеры системы «Безопасный регион» и парковые скамейки. Рядом с библиотекой создан амфитеатр-лекторий. Теперь многие мероприятия библиотекари будут проводить на открытом воздухе. Также на пешеходной зоне высажены деревья и кустарники», - сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Также пешеходные дорожки обустроили на улице Гагарина. Здесь появились велодорожки, малые архитектурные формы, современное уличное освещение. В рамках благоустройства посадили деревья и кустарники, установили видеонаблюдение. Протяженность улицы составляет 400 метров.