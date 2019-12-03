РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 3 дек. Сотрудники ГИБДД подмосковного Подольска 4 декабря проверят водителей на соблюдение правил перевозки детей в транспортных средствах, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

«Отдел ГИБДД УМВД России по Подольску информирует о проведении 4 декабря профилактического мероприятия «Детское кресло», направленного на обеспечение безопасности перевозки детей в автотранспорте», – говорится в сообщении.

Для наибольшей эффективности необходимо правильно пристегивать ребенка, подбирая безопасное и удобное автокресло, соответствующее весу и возрасту малыша. Размещать автокресло желательно сзади, не на переднем пассажирском сидении, где вероятность получить травмы в результате столкновения белее велики.

Отдел пропаганды безопасности дорожного движения призывает автолюбителей округа задуматься в первую очередь о безопасности ребенка при перевозке в автомашине, а не о возможных юридических последствиях.

«Дорожно-транспортные происшествия не прогнозируются, они происходят внезапно, и находящийся в салоне машины ребенок пострадает сильнее, чем взрослый человек. Берегите детей!» – заключается в материале.