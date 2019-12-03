РИАМО - 3 дек. В декабре пассажиров, пользующихся поездами «Аэроэкспресс» на всех направлениях, с наступающим Новым годом поздравит руководитель Московского губернского театра, народный артист РФ, актер Сергей Безруков, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Услышать праздничное поздравление можно будет во время отправления аэроэкспресса со столичных вокзалов и аэропортов.

«Мы стараемся создать для наших пассажиров атмосферу праздника и позаботиться о том, чтобы новогоднее настроение чувствовалось уже на пути в аэропорт. И мы точно знаем, что никто не справится с этой задачей лучше, чем любимый миллионами россиян Сергей Безруков», – сказала генеральный директор «Аэроэкспресс» Алина Бисембаева.

За свою карьеру Безруков сыграл множество ролей, которые знает и любит российский зритель. Среди них – Саша Белый («Бригада»), Сергей Есенин («Есенин»), Иешуа («Мастер и Маргарита»), Владимир Высоцкий («Высоцкий. Спасибо, что живой»).

Поздравления и информационные аудиосообщения от популярных актеров и известных людей звучат в аэроэкспрессах. Например, в июле-октябре текущего года информацию для пассажиров «читал» журналист и путешественник Михаил Кожухов.