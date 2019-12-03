РИАМО - 3 дек. В рамках реализации программы по реновации кварталов 2А и 2Б района Царицыно в столице намерены построить пять современных образовательных учреждений, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«На публичные слушания выносится уже второй проект, который жители выбрали в рамках конкурса на пять площадок реновации. Концепцию разработало ГБУ «ГлавАПУ» совместно с архитектурным бюро ТПО «Резерв». Они очень грамотно проработали планировку кварталов, социальную и транспортную инфраструктуру», - сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

В кварталах 2А и 2Б построят два детских садика на 375 мест, две школы на 950 мест и новый учебный корпус на 300 мест при школе №1466 имени Надежды Рушиной. Все уже существующие учреждения будут сохранены.

Также на Ереванской улице проектировщики предлагают возвести общественный центр, культурно-досуговый центр. На Каспийской улице планируют построить новый многофункциональный комплекс, благодаря которому будут созданы дополнительные рабочие места.

«В рамках программы реновации реконструируют Ереванскую улицу. Транспортная доступность всего района улучшится благодаря трассировке новой улицы на две полосы движения от Кавказского бульвара до Ереванской улицы, а также за счет организации сети внутриквартальных проездов. Также в планах города – реконструкция Ереванской улицы, где сделают новые остановки для наземного транспорта и дополнительные пешеходные переходы», - отметил Кузнецов.

По его словам, для автомобилистов обустроят плоскостные, многоуровневые и подземные парковки, а вдоль реконструируемых улиц и по территории обновленных кварталов проложат велодорожки.

Работы по благоустройству затронут близлежащие парковые зоны. Там обустроят детские и спортивные площадки, установят современное освещение и проложат пешеходные маршруты.

Ознакомиться с проектами планировки кварталов реновации в районах Гольяново, Хорошево-Мневники и Царицыно можно было в ноябре. Собрания участников публичных слушаний в районах запланированы на вторник. Все пожелания, озвученные в ходе слушаний, будут переданы разработчикам.