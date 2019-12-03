РИАМО - 3 дек. Комитет по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Домодедово объявили электронный аукцион по продаже имущества, говорится в сообщении пресс-службы комитета.

«Победитель аукциона получит помимо десяти нежилых зданий общей площадью более 1,2 тысячи квадратных метров крупный земельный участок (около 6,7 гектара) для бизнеса с удобным расположением на пересечении Каширского шоссе и трассы М-4 «Дон», - говорится в сообщении.

Земельный участок разрешено использовать для размещения объектов предпринимательской деятельности.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 10 января 2020 года. Конкурсную процедуру проведут на электронной торговой площадке «РТС-тендер».