РИАМО - 3 дек. С начала 2019 года на Московской кольцевой автодороге модернизировали 30 дорожных табло, они обладают более высокой яркостью и разрешением, могут показывать интерактивную графику и анимационный контент для информирования водителей о проблемах на дороге, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) столичного правительства.

«На МКАД обновлены все табло отображения информации и управляемые дорожные знаки. Всего в этом году было заменено 30 табло отображения информации и 150 управляемых дорожных знаков, а также шкафы для периферийного оборудования и системы управления», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что благодаря современному оборудованию появилась возможность оперативно выводить на табло новый, анимационный контент.

«Так, специалисты Ситуационного центра ЦОДД будут информировать водителей о возникающих впереди затруднениях и авариях, которые можно будет свободно преодолевать при помощи регулирования скорости движения транспорта по полосам», - отметил собеседник агентства.

Также на управляемых дорожных знаках будут показывать ограничения скорости по каждой конкретной полосе, что позволит водителям оперативно реагировать и проезжать заторы без суеты.

На обновленных табло будет публиковаться не только информация о дорожной ситуации, но и сведения о погодных условиях, вариантах альтернативного передвижения и другая значимая общегородская информация.

Современные датчики освещенности экрана позволяют не ослеплять водителей в темное время суток и меняют яркость экрана в зависимости от освещения на улице.