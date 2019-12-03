РИАМО - 3 дек. На территории Подмосковья и Москвы объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за гололедицы, ветра и метели, предупреждение действует до утра 6 декабря, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за гололедицы действует в Подмосковье и Москве до 09:00 6 декабря, из-за сильного ветра - с 09:00 4 декабря до 09:00 6 декабря, из-за метели - с 09:00 до 21:00 4 декабря.

«Желтый» уровень погодной опасности также объявили на территории Костромской, Ярославской, Ивановской, Владимирской, Смоленской, Тамбовской, Воронежской и Белгородской областей.

В вторник в регионе облачно, местами идет небольшой снег, местами гололедица. Западный ветер дует со скоростью 5-10 метров в секунду. 4 декабря в Подмосковье и Москве от минус 3 до минус 1 градуса, ожидается снег, местами метель, гололед, гололедица. Юго-западный ветер может усиливаться порывами до 12-17 метров в секунду.

5 и 6 декабря в регионе прогнозируют небольшие осадки и гололедицу. Ветер будет дуть порывистый с усилением до 15 метров в секунду.