РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 3 дек. Две тематические выставки, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом, открылись во вторник в библиотеках подмосковных Люберец, сообщила председатель комитета по культуре администрации горокруга Светлана Носкова.

«Всемирный день борьбы со СПИДом, который традиционно отмечается 1 декабря, позволяет напомнить всем, что опасная болезнь всегда где-то рядом. Одной из важных проблем является недостаточная информированность общества о СПИДе, и этот пробел мы хотим восполнить проведением тематических выставок», – сказала Носкова.

Во вторник в библиотеке культурно-досугового центра «Октябрьский» стартовала выставка «Не ломай свою судьбу!», которая открылась беседой со старшеклассниками об опасности заболевания СПИД. На экспозиции представлено около 10 тематических книг о профилактике ВИЧ-инфекции и влиянии опасного вируса на здоровье. Она продлится до 8 декабря.

Также во вторник в читальном зале Центральной библиотеки имени Сергея Есенина начала работать книжно-иллюстративная выставка «СПИД – вирус, несущий смерть». На экспозиции представлены порядка 25 изданий, а также подборка тематических номеров журнала «Нарконет». Выставка продлится до 8 декабря.

Еще одна тематическая выставка – «Знать сегодня, чтобы выжить завтра» – откроется в Красковской библиотеке 4 декабря. В экспозиции заявлено порядка 10 книг и подборка журнала «Трезвость – норма жизни», которая предоставлена библиотеке общественной организацией «Общее дело». Выставка закроется 11 декабря.