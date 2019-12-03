РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 3 дек. Рабочие завершили монтаж канализационной насосной станции в детско-юношеском оздоровительном центре «Родина» подмосковного Подольска, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

В Подольске завершается реконструкция корпуса с пристройкой спортивного блока детско-юношеского оздоровительного центра «Родина».

«Закончены отделочные работы в спортивном зале, выполнена облицовка керамической плиткой чаши бассейна, произведен монтаж его оборудования. Проведены работы по утеплению и отделке цоколя здания, облицовке ступеней входов и устройству ограждения крылец. Выполнен монтаж сооружений канализационной насосной станции и очистных с прокладкой сетей канализации. Продолжены сети электроснабжения КНС и очистных сооружений», – говорится в сообщении.

Помимо этого, рабочие завершили работы по устройству тротуаров и площадок из брусчатки, выполнили работы по устройству спортивного покрытия площадок баскетбола и волейбола. Также установлены ограждение и освещение по всей территории санатория. В настоящее время продолжаются работы по асфальтированию подъездных путей.