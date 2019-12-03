РИАМО - 3 дек. Самыми распространенными видами наркотиков, которые за 2019 год изъяли в Московской области, являются вещества канабисной группы и синтетика, сообщил во вторник на пресс-конференции в РИАМО начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Подмосковью Роберт Адамян.

«За десять месяцев (2019 года – ред.) мы изъяли 676 килограммов наркотиков канабисной группы, туда входят гашиш, марихуана, гашишное масло. На втором месте – синтетика, 640 килограммов. Потом идет героин», - сказал Адамян.

Он отметил, что синтетических веществ изымают больше. Показатели по ним увеличатся к концу года, когда будут готовы результаты экспертизы.

«Синтетические виды наркотиков распространены среди молодежи. Их легче производить и дешевле продать», - пояснил Адамян.

Самыми проблемными районами региона с точки зрения выявляемых случаев распространения наркотических веществ он назвал территории вблизи МКАД.