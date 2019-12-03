РИАМО - 3 дек. Около 2 тысяч новогодних елей установили в Подмосковье в этом сезоне, что на 15% больше, чем в прошлом году, сообщил во вторник первый заместитель руководителя Главного управления по информационной политике Московской области Александр Менчук.

«Мы увеличили в этом году число новогодних елей до 2 тысяч, что на 15% больше, чем в прошлом году», - сказал Менчук в ходе заседания регионального правительства.

Он отметил, что в этом году на внебюджетные источники пришлось 43% от общего объема затрат на праздничное оформление территории Московской области.

Ранее по поручению губернатора Андрея Воробьева в Московской области во второй раз запустили программу «Зима в Подмосковье». Цель программы – повысить привлекательность Московской области среди жителей и гостей региона. Новый сезон «Зимы в Подмосковье» официально стартует 7 декабря с праздника в Дмитрове, мероприятия в рамках проекта будут проходить по всему региону до 29 февраля.

Зимний сезон в подмосковных парках стартовал 1 декабря. В 70 зеленых зонах зажглась праздничная иллюминация на новогодних елках. Кроме того, в регионе подготовили 430 территорий для массовых мероприятий – это площади, скверы, аллеи, бульвары. В Химках, Солнечногорске и Одинцове пройдут самые крупные подмосковные новогодние ярмарки.

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