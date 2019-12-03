РИАМО - 3 дек. На международном инвестиционном форуме «Тепличные комплексы России» Подмосковье представит свою тепличную отрасль в качестве примера успешного развития - в регионе собрали 75 тысяч тонн тепличных овощей, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На 4-м ежегодном международном инвестиционном форуме Подмосковье представит министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«В прошлом году предприятия Московской области поставили рекорд, вырастив порядка 63 тысяч тонн тепличных овощей. На сегодняшний день собрано более 74,7 тысячи тонн. Думаю, порядка 80 тысяч тонн мы сможем собрать в этом году. Этим передовым опытом на форуме и поделятся наши ведущие специалисты в сфере производства овощей закрытого грунта», - сказал Разин.

На форуме будет представлена выставка «Тепличные комплексы России и СНГ», которая состоится 4-5 декабря в Москве и станет удобной площадкой для привлечения инвестиций в тепличную отрасль, обсуждения стратегий развития индустрии, обмена опытом между ключевыми игроками рынка и заключения новых взаимовыгодных контрактов.

В мероприятии поучаствуют представители 20 стран, более 700 агрохолдингов, тепличных комплексов, инвесторов, торговых сетей, представителей правительства и компаний-производителей оборудования и поставщиков услуг для тепличной отрасли.

«Из Подмосковья на форум приедут и представят свою продукцию лидеры по производству овощей защищенного грунта – представители сельскохозяйственных предприятий «Агрокультура Групп», «Иванисово», «Матвеевское», «Луховицкие овощи», «Агрофирма «Нива», «Агроном» и многие другие», - добавил Разин.

Участники форума встретятся на круглых столах, заседаниях и сессиях. Мероприятие состоится при поддержке министерства сельского хозяйства России и ассоциации «Теплицы России».