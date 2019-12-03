РИАМО - 3 дек. Басманный суд Москвы заочно арестовал еще одного участника несанкционированной акции 27 июля, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы суда.

«Меденков Сергей Александрович обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти – ред.). В связи с объявлением в международный розыск ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сказал собеседник агентства.

В Москве на Тверской улице 27 июля прошел несанкционированный митинг. По данным ГУ МВД России по столице, за различные правонарушения на акции протеста были задержаны более тысячи человек. По факту массовых беспорядков СК возбудил уголовное дело.