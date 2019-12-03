РИАМО - 3 дек. Мужчина зарезал оппонента в ходе пьяной ссоры в Рузе, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Накануне утром на улице Орешковское Лесничество в Рузе в доме с множественными колото-резаными ранениями обнаружен труп человека.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в Следственный отдел по Можайску ГСУ СК России по Московской области его знакомый», - сказал собеседник агентства.

Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.