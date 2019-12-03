РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 дек. В систему Центра управления регионом (ЦУР) городского округа Люберцы в ноябре поступило 23 454 обращения от жителей, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

«В систему ЦУР округа поступило 23 454 обращения. Центр управления регионом первым принимает на себя все обращения жителей и позволяет не только быстро и качественно решать проблемы, но и предупреждать их возникновение», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что в ноябре жители чаще всего обращались по вопросам своевременного вывоза мусора с контейнерных площадок и начисления платы за ЖКУ.

«В Центре в режиме реального времени отображается количество тематических обращений. Каждое из них сотрудники обрабатывают в установленные сроки», – заключил глава Люберец.