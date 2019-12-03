РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 3 дек. В подмосковных Котельниках в сентябре 2022 года откроется школа на две тысячи мест, ее построят в составе воспитательно-образовательного комплекса в микрорайоне Белая Дача парк, говорится в сообщении пресс-службы группы компаний «ПИК».

«Воспитательно-образовательный комплекс (ВОК) появится в микрорайоне Белая Дача парк Котельников. В его состав войдут общеобразовательная школа для двух тысяч учеников и детский сад, который сможет принять 350 малышей. Первых учеников школа примет в сентябре 2022 года, детский сад начнет функционировать в 2023 году», – говорится в сообщении.

Основу программы школы составит ориентация на биоинжиниринг. Школьники будут углубленно изучать химию, биологию, информационные технологии, робототехнику и иностранные языки.

На базе ВОК предполагается программа дополнительного образования: кружки, спортивные секции и школьный лекторий, где будут выступать профессионалы из различных сфер. У учеников также будет возможность пройти курс обучения в ДЮСШ «Белка» при конноспортивном клубе «Белая дача».

На территории воспитательно-образовательного комплекса расположатся спортивный стадион, библиотека с зоной коворкинга, театральный зал и класс кулинарии. Инфраструктура и дополнительные образовательные услуги ВОК будут доступны для всех желающих.

«ПИК первым начал воплощать концепцию воспитательно-образовательного комплекса как единого архитектурного объекта, а не просто зданий под управлением одного директора. В рамках проекта ВОК в «Белая Дача парк» мы планируем не только заниматься строительством, но и принимать участие в управлении школой. Совместно с партнерами за относительно небольшой срок мы рассчитываем создать одно из ведущих образовательных учреждений в Котельниках и окружающих районах», – отметил вице-президент – директор дирекции по Московской области ГК «ПИК» Вячеслав Казунин.