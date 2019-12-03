РИАМО - 3 дек. Распространенность ВИЧ-инфекции среди москвичей в 1,7 раза меньше, чем в среднем по России, сказал главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции департамента здравоохранения Москвы, руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Алексей Мазус.

«Среди жителей Москвы идет ежегодное снижение количества выявленных больных, у нас еще на 9% снизилось количество выявленных больных ВИЧ-инфекцией. <...>. В 1,7 раз зараженность ВИЧ-инфекцией среди москвичей меньше, чем по России в целом», - сказал Мазус.

По его словам, сейчас в Москве достигли минимального уровня по передаче ВИЧ-инфекции от матери к ребенку — практически все дети рождаются здоровыми.

Согласно материалам к пресс-конференции, среди жителей Москвы ежегодно снижается показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией: в 2018 году ВИЧ-инфекция выявлена у 3119 человек, в 2017 - у 3164 человек, в 2016 - у 3289 человек, в 2015 - у 3314 человек. При этом число лиц, прошедших обследование на антитела ВИЧ в столице растет с каждым годом - в 2018 году обследование прошли почти 5,5 миллионов человек. За 10 месяцев 2019 года обследование на ВИЧ прошли уже более 4,6 миллионов человек.

Мазус также предупредил, что маленьким детям стоит оберегать от шприцов, которые валяются на улице.

«В Москве таких обращений порядка 20 каждый год - детей, которые колются иголками. За эти годы не было, конечно, зарегистрировано ни одного заражения ребенка, но все равно такая опасность есть», - сказал Мазус.