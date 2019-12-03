РИАМО (КОРОЛЕВ) – 3 дек. В ноябре жители Королева оставили более 22 тысяч заявок в Единую диспетчерскую службу (ЕДС), сообщается на странице службы в Instagram.

Свыше 18,7 тысяч звонков было принято диспетчерами службы от жителей Королева, порядка 5,9 тысяч обращений поступило через сайт и мобильное приложение. В общей сложности, в сутки оформлялось 745 заявок.

«За ноябрь сотрудниками ЕДС было оформлено и проконтролировано исполнение более 22,3 тысяч заявок. Основными темами, волновавшими жителей в ноябре, стали: санитарно-техническое оборудование – 4 135 заявок, санитарное содержание – 3 834 заявки, общестроительные ЖФ – 3 259 заявок», – говорится в сообщении.

Заявки также касались электроснабжения и отопления.

За отчетный период закрыто почти 100% заявок. Оформить заявку в ЕДС можно по многоканальным телефонам: 8(499)929-99-99, 8(495)512-00-11, через сайт или при помощи мобильного приложения «ЕДС Королев».