РИАМО - 3 дек. Распространение снюса, снаффа и насвая следует запретить на законодательном уровне, за сбыт этих веществ надо ввести уголовную ответственность, сообщил во вторник на пресс-конференции в РИАМО начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области Роберт Адамян.

«Снюс, снафф, насвай – одна категория веществ, которые надо запретить на законодательном уровне. Выступаем с инициативой на региональном уровне, чтобы за их сбыт была уголовная ответственность аналогично (сбыту – ред.) других наркотиков. Надо идти на опережение событий, радикальные меры, чтобы в будущем молодое поколение не стало зависимым от снюса», - сказал Адамян.

Он отметил, что торговцы данными веществами являются потенциальными сбытчиками более тяжелых наркотиков. Кроме того, употребление снюса и схожих с ним веществ грозит онкологическими заболеваниями и тяжелой психической зависимостью.

«Мы занимаемся интернет-мониторингом и блокируем инициативные продажи. В 2019 году заблокировали около 17 (случаев сбыта через интернет – ред.)», - добавил Адамян.

В настоящее время за сбыт данных веществ предусмотрена административная ответственность. За распространение наркотиков предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком на шесть лет.