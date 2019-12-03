РИАМО - 3 дек. В Одинцовскую районную больницу с кровоподтеками, ссадинами и синяками обратились девушка и юноша, они пояснили, что их избил отец, сообщает kp.ru.

«Несколько дней назад в Одинцовскую районную больницу с побоями обратилась 21-летняя Анастасия Чуперка. Девушка приехала в медицинское учреждение, где врачи диагностировали у нее кровоподтеки на левом предплечье и синяки», - говорится в сообщении.

Сначала девушка не хотела говорить, что с ней произошло, но потом рассказала, что ее с братом избил пьяный отец. Также в больницу затем обратился и ее брат, у которого врачи выявили кровоподтеки и ссадины на обеих руках.

О факте избиения в полицию сообщила медсестра больницы. Правоохранительные органы начали проверку по данному факту.

Кроме того, в отдел полиции обратилась и супруга дебошира. По ее словам, муж часто напивается, поднимает руку на нее и детей, угрожает убить.