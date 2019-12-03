РИАМО - 3 дек. Выпавший в Москве снег растает днем 5 декабря, когда в городе установится положительная температура, сообщила РИАМО во вторник главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Во вторник из-за несильного снегопада в Московском регионе образовался небольшой снежный покров. В Подмосковье его высота достигает 3 сантиметров, в столице – 1 сантиметра.

«Снег растает 5 декабря днем. Этого числа дневная температура будет положительная. Она фактически будет задерживаться до 6 числа, там возможны осадки в виде дождя», - сказала Позднякова.

Всего за сутки в Москве ожидается выпадение около 1 миллиметра осадков, что составляет почти 2% от месячной нормы.