РИАМО - 3 дек. В середине декабря в Ленинском городском округе откроются 13 елочных базаров, карта из расположения появилась в Сети, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Елочные базары откроются ближе к 16 декабря и будут работать во всех поселениях муниципалитета. Основная часть из них будет в городе Видное, также будут организованы места для продажи елей в поселках Развилка, Измайлово, совхоз имени Ленина, селе Молоково», - говорится в сообщении.

Посмотреть интерактивную карту можно на официальном сайте Ленинского округа. На ней указаны месторасположения елочных базаров, а график работы объектов определят сами предприниматели.

На организованных торговых площадках можно будет приобрести как елки, выращенные в подмосковных лесных хозяйствах, так и ели, прибывшие из других регионов и стран.

Все елочные базары будут оформлены в соответствии с единой праздничной концепцией, установят ограждение и освещение.

Работа елочных базаров в Ленинском округе продлится до 31 декабря.