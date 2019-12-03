РИАМО - 3 дек. Полицейские расследуют кражу дорогостоящего автомобиля в Реутове, машину похитили с неохраняемой стоянки, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

«Второго декабря в 08:05 в дежурную часть полиции обратился мужчина 1986 года рождения с заявлением о том, что в Реутове на улице Советская с неохраняемой стоянки неизвестный похитил его автомашину Mazda CX-5 2016 года выпуска», - сказал собеседник агентства.

Правоохранители оценили причиненный ущерб в 1,7 миллиона рублей.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело, полиция ведет розыск преступника и автомобиля.