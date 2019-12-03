РИАМО - 3 дек. Новую инфраструктуру получат 1,5 тысячи детей, проживающих в районе Гольяново Москвы, в рамках реновации там возведут новую школу, два детских сада и детскую поликлинику на 320 посещений в смену, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Здания существующей школы по адресу: Щелковское шоссе, дом 77А, реконструируют с последующим перепрофилированием в центр дополнительного образования. Также по программе реновации построят новую школу и сады – 625 школьников и 500 дошколят смогут пойти в современные учебные заведения, оборудованные по последнему слову техники», – отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Также в районе появится современный культурно-досуговый центр. Здесь будут проводить различные мероприятия для детей и для взрослых. В центре будут работать кружки и секции по интересам. Заняться спортом можно будет в физкультурно-оздоровительном комплексе с бассейном, кроме того, посетители смогут покататься на коньках на крытом ледовом катке.

При проведении работ по реновации сформируют два новых сквера, бульвары и пешеходные зоны. На них будут установлены малые архитектурные формы, современное освещение, высажены декоративные деревья, кустарники и многолетние цветочные растения.

Вдоль Алтайской, Байкальской, Уральской улиц и проектируемой улично-дорожной сети будет устроена непрерывная сеть велодорожек, протяженность которой составит 5,5 километров.

«На первых этажах новых домов появятся кафе, магазины и другие предприятия сферы услуг – теперь они будут в шаговой доступности. Застройка создаст новый архитектурный облик района, он станет современным, удобным и проницаемым. Благодаря реконструкции существующих улиц и строительству новых внутриквартальных проездов улучшится транспортная доступность», – добавила Княжевская.

Ознакомиться с проектами планировки кварталов реновации в районах Гольяново, Хорошево-Мневники и Царицыно можно было в ноябре. Собрания участников публичных слушаний в районах запланированы на вторник. Все пожелания, озвученные в ходе слушаний, будут переданы разработчикам.