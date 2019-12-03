РИАМО - 3 дек. Конфликт двух влюбленных закончился поножовщиной в Балашихе, женщину доставили в больницу, ее сожителя задержали, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Первого декабря на улице Заречная в Балашихе из квартиры бригадой скорой помощи с колото-резаным ранением доставлена и госпитализирована женщина 1973 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в отделение полиции сожитель потерпевшей. Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчина задержан.