РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 3 дек. В Подольске в двух деревнях и СНТ временно отключили свет во вторник из-за проведения плановых ремонтных работ, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Во вторник, 3 декабря, Южные электрические сети МОЭСК, Подольский РЭС, проводят ремонтные работы с 9:00 до 17:00 с отключением электричества в деревнях Федюково и Ордынцы (микрорайона Стрелковский)», – говорится в сообщении.

Помимо этого, Домодедовский филиал «Мособлэнерго» с 9:00 по 16:00 проводит ревизию оборудования с отключением электричества в микрорайоне Климовск. Так, света не будет до 16:00 в СНТ «Весна», с 13:00 до 16:00 в доме №10, а также в школе и детском саду поселка Быково.