РИАМО - 3 дек. В этом году жителей Подмосковья ждут две масштабные театральные премьеры – спектакль «Щелкунчик» в Московском губернском театре и постановка «Питер Пен» в областном Театре юного зрителя, сообщила во вторник вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова.

«Культурных событий очень много, но мы приглашаем всех на две большие премьеры – это «Щелкунчик» в Московском губернском театре и премьера детского спектакля «Питер Пен» в Театре юного зрителя», - сказала Виртуозова в ходе заседания в доме правительства Московской области.

По ее словам, в зимний период в Подмосковье будут организованы 556 мест для проведения массовых мероприятий.

Ранее по поручению губернатора Андрея Воробьева в Московской области во второй раз запустили программу «Зима в Подмосковье». Цель программы – повысить привлекательность Московской области среди жителей и гостей региона. Новый сезон «Зимы в Подмосковье» официально стартует 7 декабря с праздника в Дмитрове, мероприятия в рамках проекта будут проходить по всему региону до 29 февраля.

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