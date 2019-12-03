РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 дек. Пожилые жители Подольска пожаловались депутатам на плохое соцобеспечение санитарно-курортным лечением, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках реализации партийного проекта «Старшее поколение» депутаты фракции «Единая Россия» в совете депутатов городского округа Подольск, муниципальные кураторы проекта Владимир Нелюбин и Вячеслав Родин провели тематический прием граждан в местной общественной приемной партии.

«Основная тематика обращения граждан касалась санаторно-курортного лечения лиц старшего поколения. Депутатами были даны обстоятельные разъяснения. По итогам обращений сделаны депутатские запросы в органы соцобеспечения. На приеме также обсуждался вопрос своевременного вывоза твердых бытовых отходов. Все обращения взяты на контроль», – говорится в сообщении.