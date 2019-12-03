РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 3 дек. Ансамбли народного танца детской хореографической школы и «Тропинка» из подмосковных Люберец наградили дипломами лауреатов первой степени V Международного фестиваля-конкурса искусств Allegretto Grazioso, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Воспитанники детской хореографической школы стали лауреатами первой степени V Международного фестиваля-конкурса искусств Allegretto Grazioso в возрастной категории 9-10 лет. Ансамбль народного танца «Тропинка» стал лучшим среди конкурсантов в возрасте 11-12 лет в номинации «Танец народно-сценический» категории «Школы-студии», – сказала председатель комитета по культуре администрации округа Светлана Носкова.

Она отметила, что коллективы возглавляет Татьяна Тропина. Носкова поздравила детей, хореографов и руководителя с победой.

Престижный ежегодный международный конкурс Allegretto Grazioso проводится в пятый раз. В этом году фестиваль проходил во Дворце пионеров на Воробьевых горах, а в состав жюри вошли корифеи отечественной и зарубежной хореографии. С авторскими мастер-классами по танцам на конкурс приехали мастера из Италии. Конкурс продлится до 15 декабря.