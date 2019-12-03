РИАМО - 3 дек. За день в Москве выпадет около одного миллиметра осадков, ночь при этом ожидается сухой, всего за сутки выпадет почти 2% от месячной нормы декабря, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«За день выпадет около миллиметра осадков. Ночью их не ожидается, все осадки остановятся на уровне миллиметра. Это почти 2% от месячной нормы», - сказала Позднякова.

Она добавила, что основные осадки прошли минувшей ночью. В некоторых районах города выпало до двух – трех миллиметров.